В ноябре 2016 года страны ЕС существенно нарастили импорт семян рапса
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам ноября 2016 г. импорт семян рапса в страны ЕС возрос более чем в 2 раза в сравнении с показателем за аналогичный месяц годом ранее – до 301 тыс. тонн против 139 тыс. тонн.
Ключевыми поставщиками масличной в ЕС в отчетном месяце являлись Украина – 107 (85) тыс. тонн, Канада – до 81 (52) тыс. тонн и Австралия, которая отгрузила в рассматриваемом направлении 106 тыс. тонн канолы, тогда как в ноябре 2015 г. поставки в европейские страны не осуществлялись.
По прогнозам экспертов, страны ЕС продолжат активно импортировать рапс в декабре-июне т.г., пока на рынок не начнет поступать масличная собственного производства нового урожая. Всего по итогам 2016/17 МГ страны Евросоюза могут закупить порядка 3,9 млн. тонн семян рапса, что на 0,4 млн. тонн превысит показатель предыдущего сезона.
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