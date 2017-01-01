Агроновости

17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

В Кыргызстане для улучшения экспорта планируется строительство агротехнопарков и логистических центров

В Кыргызстане для улучшения экспортных показателей, скоординированной работы предпринимателей и конкурентноспособности на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется строительство агротехнопраков и логистических центров. Об этом заявил замминистра экономики КР Алмаз Сазбаков, сообщило 23 января агентство Кабар.

«По итогам мониторинга было выявлено, что продукция, выращиваемая аграриями, местами хаотичная и не может бесперебойными линиями поставляться на рынок ЕАЭС… Это не позволяет прочно установить соглашения с крупными торговыми точками России, так как нет должного объема. Поэтому было приятно решение создавать логистические центры на местах, где все предстоящие работы будут заранее согласовываться, подсчитываться примерные цифры и пути дальнейшей реализации», – сказал он.

По словам замминистра, в данных центрах аграрии смогут собирать урожай, определять нужный объем и его реализовывать.

Также А.Сазбаков отметил, что в Чуйской области ведется строительство агротехнопарка стоимостью $3 млн. «В технопарке будут использоваться современные технологии, скотобойни, отвечающие ветеринарным нормам, также фасовка и различные необходимые для производства мясопродуктов услуги», – сказал он, добавив, что технопарки такого рода помогут поставлять кыргызскую мясо-молочную продукцию как на рынок ЕАЭС, так и в другие страны.

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