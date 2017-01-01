Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Южная Корея закупила пшеницу из США

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного 19 января тендера Южная Корея закупила 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы разных сортов происхождением из США.

Цена закупки зерновой варьировалась в пределах $173,28-253,13 за тонну FOB. Как уточняется, две партии закупленной пшеницы должны быть поставлены импортеру в период с 1 по 30 июня, еще одна – с 5 июня по 5 июля 2017 г.

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