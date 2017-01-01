Ставки фрахта на коастеры из украинских морпортов повысились, на крупнотоннажные балкера – снизились
В период с 16 по 24 января т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» в украинских портах повысились, тогда как на крупнотоннажные балкера - продолжали снижаться.
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