Агроновости

14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Иран существенно нарастил импорт подсолнечного масла

Согласно данным аналитиков Oil World, в I квартале 2016/17 МГ Иран увеличил импорт растительных масел до 407 тыс. тонн против 295 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.

Увеличение данного показателя было обеспечено за счет подсолнечного масла, закупки которого возросли до 129 тыс. тонн, что почти в 9 раз превысило объем импорта за I квартал прошлого сезона (15 тыс. тонн). Ключевым поставщиком продукции выступила Украина – 98 (15) тыс. тонн, отгрузки из России составили 30 (0) тыс. тонн. Как отмечается, конкурентоспособная цена на фоне высокого предложения из стран Причерноморья сделала подсолнечное масло особенно привлекательным для покупателя. Всего в текущем сезоне Иран может импортировать рекордные 400 тыс. тонн данной продукции.

Импорт пальмового масла в отчетный период сохранился примерно на уровне прошлого года – 138 (132) тыс. тонн. В частности, Индонезия поставила 23 (6) тыс. тонн продукта, Малайзия – 108 (114) тыс. тонн. Эксперты ожидают активизации закупок пальмового масла в апреле-сентябре 2017 г., а за весь сезон Иран может импортировать 500 тыс. тонн продукции, что практически соответствует результатам 2014/15 и 2015/16 МГ.

Объем импорта соевого масла за рассматриваемый период также практически соответствует прошлогоднему – 121 (125) тыс. тонн. Отгрузки из Бразилии и Парагвая составили 33 и 12 тыс. тонн соответственно, тогда как годом ранее закупки из данных стран не велись. В свою очередь, поставки из Аргентины снизились до 73 (125) тыс. тонн. Всего в 2016/17 МГ Иран может импортировать 350 тыс. тонн соевого масла, что на 76 тыс. тонн превысит уровень прошлого года.

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