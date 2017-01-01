Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

Фрахтовые ставки на зерновые грузы из российских морпортов снова снизились

В период с 16 по 24 января т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» на перевозку зерновых в российских морских портах Азовского моря значительно снизились, так же как и фрахт на крупнотоннажные балкера.

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