Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

В 2017 году Россия вряд ли сможет повторить рекордный урожай зерна - РЗС

В 2017 г. валовой сбор зерна в России в этом году будет достаточно высоким, но, скорее всего, не достигнет рекордного показателя годом ранее. Такое мнение 24 января высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщило агентство Интерфакс.

«В целом ориентируемся на хороший урожай, но не такой большой, как в прошлом году, - может быть, в пределах 110 млн. тонн», - сказал президент РЗС.

При этом он напомнил, что определяющим фактором будет являться то, в каком состоянии выйдут из зимы посевы озимых.

«У нас в 2016 г. был рекорд благодаря озимым, которые сохранились практически на 100% площадей, хотя традиционно с озимого клина мы 10-15% теряем. Вряд ли стоит рассчитывать на такое же везение по перезимовке», - отметил А.Злочевский, подчеркнув, что главные риски для озимых следует ожидать весной.

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