Агроновости

16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

До конца 2016/17 МГ роста мировых и внутренних цен на зерно не будет – эксперт

До конца 2016/17 МГ цены на зерно как на мировом, так и на российском рынке расти не будут, и в сложившихся реалиях необходимо скорее говорить о необходимости недопущения их обвала. Такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщило агентство Интерфакс.

«Шансов к росту мирового рынка особых нет до конца сезона. На этом фоне, а также с учетом растущих собственных запасов на внутреннем рынке тоже нет перспектив к росту. Напротив, опасаюсь, что массированное предложение зерна в преддверии весеннего сева может серьезно обрушить цены», - считает эксперт.

По его словам, российские аграрии, которые в настоящее время придерживают зерно, весной будут вынуждены «сбрасывать» запасы с целью привлечения средств для проведения сева.

«А такое массированное предложение на фоне очень слабого спроса и при слабом «экспортном пылесосе» может привести к обвалу цен. Расти цены точно не будут, надо хотя бы удержать рынок от обвального падения. Если говорить об умеренном удержании, то может быть снижение на 3-5%. Болезненным станет падение на 10-15%», - отметил глава РЗС.

Экспорт российского зерна по итогам 2016/17 МГ А.Злочевский оценивает в пределах 35-36 млн. тонн.

«Хотя ресурс у нас более 40 млн. тонн, и, по идее, 42 млн. тонн надо бы вывезти в этом сезоне для того, чтобы иметь сбалансированный рынок. Для этого по осени надо было грузить более высокими темпами, но мешали то пошлина, то погода. К тому же аграрии держат зерно в расчете на рост цен по весне», - сказал он.

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