Агроновости

16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

В декабре страны ЕС увеличили переработку семян рапса

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. объем переработки семян рапса в странах ЕС составил 2,2 млн. тонн, что на 7% превосходит результат за аналогичный месяц годом ранее. При этом отмечается, что месячный рост данного показателя отмечен впервые с начала текущего сезона.

В то же время, с учетом сезонного снижения переработки масличной в ЕС в июле-сентябре 2016 г. по итогам первого полугодия сезона-2016/17 рассматриваемый показатель снизился на 0,5 млн. тонн в сравнении с результатом аналогичного периода 2015/16 МГ - до 12,4 млн. тонн.

Стоит также отметить, что, по прогнозам экспертов, во второй половине текущего сезона переработка семян рапса в ЕС снизится на 0,8 млн. тонн в год - до 10,6-10,7 млн. тонн, что станет минимальным показателем для данного периода за последние 5 лет.

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