Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 68

Армения и РФ намерены создать инвестиционный фонд

Армения и Россия планируют создать инвестиционный фонд для замещения импорта и развития экспорта. Об этом шла речь в ходе встречи министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщила 24 января пресс-служба Минэкономразвития Армении.

Отмечается, что представители министерств обсудили сотрудничество в различных секторах экономики, в т.ч. в сельском хозяйстве и транспорте.

По словам российского министра, в настоящее время ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» готово предложить наиболее эффективные и выгодные решения для всех категорий хозяйств Армении.

Согласно сообщению, министерства согласовали и планируют подписать меморандум о взаимопонимании.

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