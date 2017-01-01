Армения и РФ намерены создать инвестиционный фонд
Армения и Россия планируют создать инвестиционный фонд для замещения импорта и развития экспорта. Об этом шла речь в ходе встречи министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщила 24 января пресс-служба Минэкономразвития Армении.
Отмечается, что представители министерств обсудили сотрудничество в различных секторах экономики, в т.ч. в сельском хозяйстве и транспорте.
По словам российского министра, в настоящее время ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» готово предложить наиболее эффективные и выгодные решения для всех категорий хозяйств Армении.
Согласно сообщению, министерства согласовали и планируют подписать меморандум о взаимопонимании.
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