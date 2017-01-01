Агроновости

17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 51

Китай планирует усилить меры защиты сельхозземель

Правительство Китая разрабатывает меры по усилению защиты сельхозземель в целях предотвращения сокращения их площадей, обусловленного высокими темпами процесса урбанизации в стране, сообщает Reuters.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что сокращение площади сельхозугодий в КНР привело к снижению в 2016 г. урожая зерновых в стране на 0,8% в год - до 616 млн. тонн, что стало первым сокращением данного показателя за последние более чем 10 лет. В результате дефицит зерна на внутреннем рынке Китая достиг уровня 20 млн. тонн.

Для решения данной проблемы, к 2020 г. власти страны планируют сохранить как минимум 124,33 млн га. пахотных земель, из которых по меньшей мере 53,3 млн. га будут являться высококачественными.

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