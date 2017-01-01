Иран закупил фуражный ячмень
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера иранская государственная компания по закупке зерна State Livestock Affairs Logistics (SLAL) законтрактовала 130 тыс. тонн фуражного ячменя предположительно австралийского происхождения.
Зерновая была закуплена двумя партиями объемом 65 тыс. тонн каждая по цене $198,5 за тонну C&F. При этом сроки поставки продукции импортеру на данный момент не уточняются.
Также сообщается об отмене тендера на закупку 120 тыс. тонн кукурузы.
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