Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

Инвестиции в АПК Казахстана в 2016 году увеличились на 51%

В Казахстане в 2016 г. объем инвестиций в агропромышленный комплекс составил 253 млрд. тенге (+51% к показателю 2015 г.). Об этом со ссылкой на данные комитета по статистике Министерства национальной экономики РК сообщил 24 января аналитический портал Finprom.kz.

«Резкий рост инвестиций – следствие активных вложений самих аграриев в собственное развитие. За 2016 г. объем личных средств в инвестициях в основной капитал вырос на 53 млрд. тенге, или на 39%», - уточняется в сообщении.

При этом доля банковских кредитов и других займов в сумме инвестиций выросла до 25% с 18% в 2015 г. Всего за год объем привлеченных аграриями кредитов вырос на 33 млрд. тенге.

Отмечается, что основным источником роста кредитной активности в сельском хозяйстве в последние 2 года стало АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», доля которого в совокупном портфеле кредитов сельскому хозяйству составляет порядка 45%. В январе-сентябре 2016 г. объем кредитного портфеля холдинга вырос на 61 млрд. тенге, или на 25%.

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