Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 112

В декабре Китай сократил импорт масличных

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2016 г. объем импорта соевых бобов в Китай составил около 9 млн. тонн, что несколько уступает результату аналогичного месяца годом ранее (9,12 млн. тонн). Данный показатель также оказался ниже изначальных ожиданий, поскольку крупные объемы сои из США, отгруженные из портов Мексиканского залива, транспортировались не через Панамский канал, а шли более длительным маршрутом, что увеличило период доставки на 6-7 недель. Как следствие, предложение масличной на рынке Китая к концу декабря оказалось ниже ожидаемого, а поступление крупных партий сои ожидается в январе т.г.

Ключевым поставщиком продукции в Китай в декабре традиционно выступили США – 8,1 (6,6 млн. тонн). Экспорт соевых бобов из Бразилии составил лишь 315 тыс. тонн против 1,02 млн. тонн в декабре 2015 г., а поставки из Аргентины не осуществлялись вообще, тогда как в декабре годом ранее страна отгрузила в Китай 866 тыс. тонн масличной.

Закупки Китаем семян рапса в декабре снизились до 241 (314) тыс. тонн, при этом основные объемы были отгружены из Канады – 222 (305) тыс. тонн. Как ожидается, импорт масличной активизируется в январе-марте т.г., когда в КНР будет поставлено 1,3-1,5 млн. тонн маслосемян против 0,92 млн. тонн за аналогичный период в 2016 г.

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