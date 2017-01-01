Япония проведет тендер на закупку мукомольной пшеницы
По информации операторов рынка, минсельхоз Японии объявил очередной тендер на импорт 110,69 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.
В частности, в рамках тендера планируется приобрести 14,53 тыс. тонн западной белозерной и 46,08 тыс. тонн озимой твердой краснозерной пшеницы американского происхождения с поставкой 21 февраля - 20 марта т.г.
Еще 50,08 тыс. тонн канадской западной яровой краснозерной пшеницы с содержанием протеина не менее 13,5% должны быть поставлены импортеру в период с 21 марта по 20 апреля т.г.
Закрытие тендера состоится 27 января.
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