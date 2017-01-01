Китай сокращает закупки зерновых на внешних рынках
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. импорт ключевых зерновых культур в Китай (пшеница, кукуруза, ячмень, сорго) сократился до 964 тыс. тонн против 1,7 млн. тонн в декабре годом ранее.
Как уточняется, наибольшее снижение наблюдалось в сегменте сорго, закупки которого сократились более чем в 4 раза – до 196 (857) тыс. тонн. Импорт ячменя за отчетный месяц снизился до 404 (457) тыс. тонн. В то же время, закупки пшеницы и кукурузы увеличились до 223 (214) тыс. тонн и 141 (133) тыс. тонн соответственно.
Стоит отметить, что уменьшение импорта зерна обусловило повышение спроса на него на внутреннем рынке Китая и способствовало снижению высоких запасов продукции, в частности кукурузы.
Кроме того, импорт сухой барды в декабре сократился до 70 тыс. тонн, что составило лишь 17% от объема, закупленного за указанный период в 2015 г. (420 тыс. тонн). При этом в целом по итогам 2016 г. закупки данной продукции снизились более чем в 2 раза – до 3,07 (6,8) млн. тонн, что было обусловлено резким сокращением ее поставок после повышения в сентябре 2016 г. антидемпинговой пошлины на импорт барды из США.
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