Агроновости

17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Украинские переработчики и трейдеры повысили цены спроса на соевые бобы

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевых бобов наблюдалось повышение цен спроса как трейдерами, так и переработчиками после укрепления валютных цен на масличную в портах. Также причиной роста цен является активный спрос на продукцию, способствующий повышению конкуренции за сырье.

Так, по состоянию на 25 января цены спроса на сою в Украине варьировались, как правило, в пределах 10800-11500 грн/т EXW (в зависимости от объема партии и качества сырья) против 10700-11300 грн/т на тех же условиях неделей ранее.

Детальную информацию о состоянии рынка соевых бобов в Украине вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).

Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.

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Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":

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