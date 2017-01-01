Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

В 2016 году рост сельхозпроизводства в России составил 4,8% - Росстат

По итогам 2016 г. объем производства сельхозпродукции в России составил 5,626 трлн. руб. (в действующих ценах), что на 4,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 25 января сообщил Росстат.

При этом в декабре 2016 г. ведомство оценивает рост объемов производства в аграрном секторе на уровне 3,4% в сравнении с показателем аналогичного месяца годом ранее – до 230,1 млрд. руб.

Как уточняется, указанные оценки являются предварительными.

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