Агроновости

15:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

На российском экспортном рынке выросли цены на пшеницу

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в глубоководных портах отмечается повышательный ценовой тренд, обусловленный конъюнктурой внутреннего рынка. 

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