На российском экспортном рынке выросли цены на пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в глубоководных портах отмечается повышательный ценовой тренд, обусловленный конъюнктурой внутреннего рынка.
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