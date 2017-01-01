Агроновости

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

На украинском рынке подсолнечного шрота наблюдается рост цен

По данным ИА «АПК-Информ», в Украине на рынке подсолнечного шрота на текущей неделе наблюдается рост цен, что обусловлено подорожанием сырья для переработки, а также соответствующей тенденцией на экспортном рынке данного продукта.

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