На украинском рынке подсолнечного шрота наблюдается рост цен
По данным ИА «АПК-Информ», в Украине на рынке подсолнечного шрота на текущей неделе наблюдается рост цен, что обусловлено подорожанием сырья для переработки, а также соответствующей тенденцией на экспортном рынке данного продукта.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Украинские переработчики и трейдеры повысили цены спроса на соевые бобы
17:38
-
Украинские переработчики продолжают повышать закупочные цены на семена подсолнечника
20 января, 17:06
-
Украинские производители соевого шрота повысили цены
20 января, 16:02
-
Украинское подсолнечное масло дорожает
19 января, 17:40
-
В Украине растут экспортные цены на соевые бобы
18 января, 14:58