На украинском рынке подсолнечного шрота наблюдается рост цен

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

По данным ИА «АПК-Информ», в Украине на рынке подсолнечного шрота на текущей неделе наблюдается рост цен, что обусловлено подорожанием сырья для переработки, а также соответствующей тенденцией на экспортном рынке данного продукта.

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