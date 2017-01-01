Ирак объявил тендер на импорт пшеницы
По информации операторов рынка, Департамент зерна Ирака проведет тендер на закупку минимум 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы происхождением из Австралии, Канады и США.
Заявки на участие в тендере принимаются до 5 февраля.
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