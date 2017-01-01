Агроновости

16:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 97

Ирак объявил тендер на импорт пшеницы

По информации операторов рынка, Департамент зерна Ирака проведет тендер на закупку минимум 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы происхождением из Австралии, Канады и США.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5 февраля.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий