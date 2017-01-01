Агроновости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Во второй декаде января в Казахстане температурный режим был выше нормы – Казгидромет

Во второй декаде января на юге Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, на юго-востоке - в основном ниже среднемноголетних значений. Осадки выпали выше нормы только в Алматинской области, что улучшает формирование запасов влаги в почве. Об этом сообщается в агрометеорологическом обзоре РГП «Казгидромет».

При этом в Жамбылской области средняя декадная температура воздуха составила до -8°С и колебалась от дневных +11°С до ночных -19°С, что в отсутствие снежного покрова на посевах озимой пшеницы в окрестностях АМП Асса, Сарыкемир и МС Мерке, Кулан и Саудакент создавало менее благоприятные условия для перезимовки.

Более подробно об агрометеорологических условиях в Казахстане читайте на сайте АПК-Информ в разделе «Влияние метеоусловий».

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