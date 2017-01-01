Во второй декаде января в Казахстане температурный режим был выше нормы – Казгидромет
Во второй декаде января на юге Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, на юго-востоке - в основном ниже среднемноголетних значений. Осадки выпали выше нормы только в Алматинской области, что улучшает формирование запасов влаги в почве. Об этом сообщается в агрометеорологическом обзоре РГП «Казгидромет».
При этом в Жамбылской области средняя декадная температура воздуха составила до -8°С и колебалась от дневных +11°С до ночных -19°С, что в отсутствие снежного покрова на посевах озимой пшеницы в окрестностях АМП Асса, Сарыкемир и МС Мерке, Кулан и Саудакент создавало менее благоприятные условия для перезимовки.
Более подробно об агрометеорологических условиях в Казахстане читайте на сайте АПК-Информ в разделе «Влияние метеоусловий».
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан: агрометеорологические условия второй декады января 2017 года
Вчера, 16:15
-
Интенсивные оттепели в южных регионах Казахстана могли навредить озимым - Казгидромет
19 января, 16:52
-
Казахстан: погода третьей декады декабря благоприятствовала перезимовке озимых
6 января, 14:30
-
В Казахстане прошедшие оттепели могут повлиять на слаборазвитые посевы озимых – Казгидромет
28 декабря 2016, 17:25
-
В Казахстане в начале ноября наблюдались благоприятные условия для вегетации озимых
21 ноября 2016, 15:27
-
В Казахстане в конце октября осадки и заморозки препятствовали завершению сева озимых
8 ноября 2016, 09:21
-
Казахстан: агрометеорологические условия третьей декады октября 2016 года
7 ноября 2016, 17:57
-
В Казахстане в середине октября погодные условия сдерживали посевные работы
26 октября 2016, 15:28
-
Казахстан: агрометеорологические условия второй декады октября 2016 года
26 октября 2016, 12:44
-
В Казахстане высокая влажность воздуха затрудняла обмолот зерновых - Казгидромет
19 октября 2016, 10:25