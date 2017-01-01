Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Украинские производители соевого жмыха/шрота повысили цены

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевого шрота/жмыха на текущей неделе отмечается рост цен предложения вследствие дальнейшего удорожания соевых бобов.

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