Египет объявил очередной тендер на закупку пшеницы
По сообщениям операторов рынка, египетский госоператор GASC объявил тендер на закупку минимум 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой 1-10 марта т.г.
Напомним, что на предыдущем тендере Египет закупил 60 тыс. тонн мукомольной пшеницы украинского происхождения у компании Louis Dreyfus по цене $188,74 за тонну FOB с поставкой, запланированной на 22 февраля-3 марта.
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