Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

В 2017 году Россия может стать нетто-экспортером продовольствия

В 2017 г. Россия имеет шанс стать нетто-экспортером продовольственной продукции. Такой прогноз содержится в подготовленном экспертами РАНХиГС, института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли мониторинге экономической ситуации в РФ, сообщило агентство «Финмаркет».

Как отмечают эксперты, в последние годы экспорт агропродукции из России рос быстрее темпов ее импорта, что позволило уменьшить отрицательное сальдо внешней торговли. Так, в 2013 г. оно составило $26,9 млрд., в 2014 г. - $20,9 млрд., в 2015 г. - $10,3 млрд., а по итогам января-октября 2016 г. сократилось до $6,26 млрд.

«Если динамика показателей сальдо импорта-экспорта сохранится такой же, какой она была в последние годы, то Россия в 2017 г. может стать нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия», - констатируют авторы мониторинга.

По их мнению, для достижения этого необходимо повысить темпы развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности до уровня выше мировых, а также максимально использовать конкурентные преимущества отечественных производителей. В международной торговле необходимо не только увеличить экспорт традиционных видов продукции, таких как зерно, растительное масло, но и выйти на мировой рынок с новыми видами экспортной продукции, прежде всего с мясом птицы, свининой, сахаром, картофелем и картофелепродуктами, бахчевыми, овощами открытого грунта.

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