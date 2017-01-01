Агроновости

10:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Импорт агропродукции в Украину в 2016 году увеличился на 4,5% – эксперт

Украина в минувшем году увеличила импорт сельхозпродукции на 4,5% – до $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на данные Госстата заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщила 25 января пресс-служба института.

По его словам, рост стоимости импорта аграрной продукции Украины зафиксирован по всем регионам, кроме стран СНГ. Наибольшую стоимость имеют поставки из ЕС – $1,94 млрд. (46,3% – доля европейских стран в украинском импорте сельхозпродукции). Из стран Азии было ввезено агропродукции на $928 млн. (22,2%), из Латинской Америки – $399 млн. (9,5%), Африки – $204 млн. (4,9%), из стран СНГ – $166 млн. (4%).

Как отметил эксперт, в 2016 г., в частности, импорт семян масличных культур – за счет семян подсолнечника – составил $270 млн. На закупку масла, в основном пальмового и кокосового, в прошлом году потратили $196 млн.

Зерновых культур, в основном кукурузы, Украина в прошлом году закупила за рубежом на $149 млн.

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