Агроновости

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 97

Засуха может снизить урожай соевых бобов в Парагвае

Продолжающаяся в Парагвае засуха вызывает опасения относительно возможного снижения валового сбора соевых бобов в стране, сообщает The Soybean & Corn Adviser.

Как уточняется, в период c октября и до конца декабря 2016 г. на большей части страны не наблюдалось осадков, затем наступила засушливая погода, что может негативно сказаться на урожайности масличной, которая в настоящая время вошла в стадию наполнения стручка.

При этом метеорологи не прогнозируют улучшения погодных условий в ближайшей перспективе, а наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в департаменте Сан-Педро, расположенном в центральной части Парагвая.

В настоящее время уборка сои в стране только стартовала и выполнена менее чем на 1% запланированных площадей, а основные полевые работы будут проводиться в середине февраля.

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