Засуха может снизить урожай соевых бобов в Парагвае
Продолжающаяся в Парагвае засуха вызывает опасения относительно возможного снижения валового сбора соевых бобов в стране, сообщает The Soybean & Corn Adviser.
Как уточняется, в период c октября и до конца декабря 2016 г. на большей части страны не наблюдалось осадков, затем наступила засушливая погода, что может негативно сказаться на урожайности масличной, которая в настоящая время вошла в стадию наполнения стручка.
При этом метеорологи не прогнозируют улучшения погодных условий в ближайшей перспективе, а наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в департаменте Сан-Педро, расположенном в центральной части Парагвая.
В настоящее время уборка сои в стране только стартовала и выполнена менее чем на 1% запланированных площадей, а основные полевые работы будут проводиться в середине февраля.
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