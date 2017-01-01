Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

Украина в 2016 году увеличила экспорт сельхозпродукции на 4,5% – эксперт

Украина в 2016 г. поставила на внешние рынки аграрной продукции на $15,4 млрд., что на 4,5% превышает показатель 2015 г. Об этом со ссылкой на данные Госстата заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщила 25 января пресс-служба института.

Отмечается, что экспорт сельхозпродукции в минувшем году составил 42% в общей структуре национального экспорта.

По словам эксперта, более 95% поставок пришлось на страны Европейского союза, Азии, Африки и СНГ. Так, аграрный экспорт из Украины в Азию увеличился до $7,1 млрд. (45,8% - доля азиатских стран в общей структуре экспорта украинской сельхозпродукции), в ЕС – до $4,2 млрд. (27,1%), в страны Африки – до $2,4 млрд. (15,5%). В то же время, украинский аграрный экспорт в страны СНГ в 2016 г. продемонстрировал понижательную динамику и составил $1,2 млрд.

Согласно сообщению, ключевыми позициями украинского экспорта в прошедшем году традиционно стали зерновые, масличные культуры, масло и продукция перерабатывающей промышленности.

Как отметил Н.Пугачев, в прошлом году был установлен новый рекорд по экспорту зерновых культур – 40,2 млн. тонн. Кроме того, по сравнению с 2015 г. существенно выросли объемы экспорта бобовых (горох, фасоль, бобы) – до 381 тыс. с 208 тыс. тонн, а также сахара – до 466 тыс. со 115 тыс. тонн.

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