Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 42

ЮАР разрешила импорт 1,3 млн. тонн ГМ кукурузы из США

Правительство ЮАР одобрило импорт в страну генно-модифицированной желтой и белой кукурузы происхождением из США общим объемом 1,3 млн. тонн, сообщает Bloomberg.

Напомним, что ЮАР в текущем сезоне была вынуждена закупать зерновую на внешних рынках в связи с тем, что ее внутреннее производство существенно сократилось по причине засухи. В то же время, местные фермеры уже выразили недовольство данным решением, поскольку, по их мнению, это может привести к снижению цен на кукурузу на внутреннем рынке.

Отметим, что согласно данным SAGIS, с начала текущего сезона (с 1 мая 2016 г), ЮАР импортировала 641,24 млн. тонн белой кукурузы, преимущественно из Мексики. Поставки желтой кукурузы, в основном из Аргентины, составили 1,2 млн. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий