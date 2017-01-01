Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Украинское подсолнечное масло продолжает дорожать

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе сохраняется рост цен ввиду высокого спроса на продукт на фоне небольшого количества предложений.

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