Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

В России снижаются цены на продовольственную пшеницу

На текущей неделе в большинстве федеральных округов РФ продолжают снижаться закупочные цены на продовольственную пшеницу, что вызвано невысокой закупочной активностью перерабатывающих компаний на фоне увеличения количества предложений зерна.

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