Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

Азиатские импортеры активно закупают мукомольную пшеницу

По сообщениям операторов рынка, азиатские импортеры проявляют активный спрос на мукомольную пшеницу. Так, Бангладеш закупил 50 тыс. тонн канадской зерновой с содержанием протеина 13,5% по цене $275 за тонну C&F. Поставка продукции должна быть осуществлена в апреле т.г.

Также Индонезия по результатам проведенного тендера законтрактовала 20 тыс. тонн пшеницы канадского происхождения по цене $270 за тонну C&F с поставкой в апреле.

Кроме того, в рамках нескольких сделок индийские мукомолы закупили 50 тыс. тонн австралийской пшеницы по цене $221-225 за тонну C&F с поставкой в феврале.

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