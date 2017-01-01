Азиатские импортеры активно закупают мукомольную пшеницу
По сообщениям операторов рынка, азиатские импортеры проявляют активный спрос на мукомольную пшеницу. Так, Бангладеш закупил 50 тыс. тонн канадской зерновой с содержанием протеина 13,5% по цене $275 за тонну C&F. Поставка продукции должна быть осуществлена в апреле т.г.
Также Индонезия по результатам проведенного тендера законтрактовала 20 тыс. тонн пшеницы канадского происхождения по цене $270 за тонну C&F с поставкой в апреле.
Кроме того, в рамках нескольких сделок индийские мукомолы закупили 50 тыс. тонн австралийской пшеницы по цене $221-225 за тонну C&F с поставкой в феврале.
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