Таджикистан в 2016 году увеличил импорт пшеницы на 16,9%
Импорт пшеницы в Таджикистане в 2016 г. составил 1,034 млн. тонн, что на 16,9% больше показателя 2015 г. Об этом заявил начальник Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода, сообщил 26 января портал Avesta.tj.
Отмечается, что за отчетный период импортировано около 88,8 тыс. тонн муки (по средней цене $324 за тонну), что почти на 36,8% меньше объема 2015 г.
Согласно сообщению, в прошлом году объем производства муки на отечественных предприятиях составил 583,7 тыс. тонн, что на 3,5% меньше показателя 2015 г.
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