Агроновости

16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

В 2016 году Украина на 14% увеличила производство круп и хлопьев

Согласно данным официальной статистики, в 2016 г. в Украине было произведено 330,7 тыс. тонн круп и хлопьев всех видов, что на 14% превышает показатель предыдущего года.

В частности, производство гороховой крупы по итогам года возросло более чем в 2 раза – до 72 тыс. тонн против 35 тыс. тонн, что стало максимальным показателем в прошедшем году для всех видов круп. Также несколько увеличилось производство кукурузной крупы - до 63,5 тыс. тонн против 60,8 тыс. тонн.

В то же время, в 2016 г. существенно снизились объемы выпуска гречневой крупы – на 20%, до 53,8 тыс. тонн. Также сократилось производство ячневой (на 1,4 тыс. тонн - до 9,8 тыс. тонн) и пшеничной (на 1,3 тыс. тонн - до 44,7 тыс. тонн) круп.

Более детальная информация о производстве продуктов переработки зерновых культур в Украине представлена в издании «АПК-Стат:зерно».

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