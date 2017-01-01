Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Казахстан: Фонд финподдержки сельского хозяйства завершил 2016 год с чистой прибылью в 3,5 млрд. тенге

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по итогам 2016 г. получил 3,5 млрд. тенге чистой прибыли. Об этом 25 января сообщил портал Kazakhstan Today.

Отмечается, что кредитный портфель фонда в минувшем году вырос с 69,2 до 82,6 млрд. тенге, количество активных заемщиков увеличилось с 28,7 до 36,6 тыс.

Согласно сообщению, по всем программам кредитования фондом было выдано 11 тыс. займов на сумму 35 млрд. тенге.

«В течение прошлого года фондом профинансировано 440 семейных откормочных площадок и 17 пунктов приема молока, 226 семейных молочно-товарных ферм, 5 микрофинансовых организаций для дальнейшего кредитования сельского населения и сельхозтоваропроизводителей», - отметил заместитель председателя правления компании Думан Оспанов.

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