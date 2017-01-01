Индонезия разрешила импорт сельхозпродукции из Франции
После продолжительных переговоров Индонезия официально признала действующую во Франции систему проверки качества сельхозпродукции, что позволяет возобновить импорт из данной страны, сообщает Reuters со ссылкой на FranceAgriMer.
Напомним, что в 2016 г. Индонезия ввела новые стандарты проверки качества импортируемой в страну сельхозпродукции, согласно которой все закупаемые зерновые, фрукты и овощи должны проходить проверку в определенных лабораториях до отгрузки из страны-экспортера. После этого решения экспортные поставки в Индонезию всех французских товаров, включая пшеницу, были приостановлены.
Стоит также отметить, что Франция восприняла введенные Индонезией ограничения как искусственное препятствование экспорту в данную страну, предпринятое в качестве меры в ответ на планы установить налог на импорт индонезийского пальмового масла.
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