В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция роста цен, обусловленная конъюнктурой рынка сырья.
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