Агроновости

15:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

В 2016/17 МГ страны ЕС увеличат производство, переработку и импорт подсолнечника

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2016/17 МГ производство семян подсолнечника в ЕС увеличится до 8,25 млн. тонн, что на 0,66 млн. тонн превзойдет уровень 2015/16 МГ.

В то же время, благодаря высокому предложению продукции на мировом рынке, а также конкурентоспособной цене в текущем сезоне импорт маслосемян европейскими переработчиками может возрасти до 0,8 млн. тонн, что почти вдвое превысит показатель прошлого года (0,46 млн. тонн) и станет максимальным результатом за последние 13 сезонов.

Так, в августе-ноябре 2016 г. ЕС более чем удвоил импорт масличной – до 0,28 (0,12) млн. тонн. При этом наибольшие объемы закупались Румынией и Болгарией из Молдовы, главным образом для дальнейшего реэкспорта. По предварительным подсчетам, в декабре поставки масличной в ЕС достигли 170-190 тыс. тонн против всего лишь 36 тыс. тонн за аналогичный месяц годом ранее.

Объемы переработки подсолнечника в ЕС в 2016/17 МГ могут достичь 7,5 (6,67) млн. тонн. Стоит отметить, что наращивание внутренней переработки маслосемян обусловит снижение необходимости в импорте больших объемов подсолнечного масла.

Отгрузки масличной из стран Евросоюза по итогам сезона ожидаются на уровне 0,5 (0,43) млн. тонн.

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