17:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 89

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (CPT-порт) в портах Черного моря фиксируется рост цен, обусловленный потребностью трейдеров в приобретении крупнотоннажных партий зерновой для выполнения срочных контрактных обязательств.

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