Израиль закупил фуражные зерновые
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Израиль закупил 85 тыс. тонн кукурузы, 40 тыс. тонн фуражной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.
Кукуруза была закуплена двумя партиями по цене $179,71 за тонну C&F и по цене майского контракта CBOT плюс премия в размере $0,84 за тонну. Цена закупки пшеницы составила $180,5 за тонну C&F, ячменя - $178-179,5 за тонну C&F.
Поставка всего зерна запланирована в период с 17 апреля по 17 мая т.г.
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