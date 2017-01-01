Израиль закупил фуражные зерновые

17:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Израиль закупил 85 тыс. тонн кукурузы, 40 тыс. тонн фуражной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.

Кукуруза была закуплена двумя партиями по цене $179,71 за тонну C&F и по цене майского контракта CBOT плюс премия в размере $0,84 за тонну. Цена закупки пшеницы составила $180,5 за тонну C&F, ячменя - $178-179,5 за тонну C&F.

Поставка всего зерна запланирована в период с 17 апреля по 17 мая т.г.