Агроновости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 174

В 2016 году Россия впервые стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире

По итогам 2016 г. Россия экспортировала 25 млн. тонн пшеницы, что на 14% превышает результат годом ранее и впервые вывело страну на первое место в мире по данному показателю. Такие данные обнародовали эксперты Российского экспортного центра.

Как уточняется в сообщении, прежний лидер по объемам экспорта зерновой – США заняли второе место, поставив в 2016 г. на внешние рынки порядка 24 млн. тонн зерновой. Далее в рейтинге следуют Канада и Австралия (примерно по 20 млн. тонн каждая), а также Украина и Франция (по 18 млн. тонн).

Также отмечается, что крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2016 г. оставался Египет, импортировавший 5,7 млн. тонн зерновой РФ. Далее следуют Турция, Бангладеш, Нигерия и Азербайджан.

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