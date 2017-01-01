Агроновости

13:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 32

Запасы пшеницы у российских аграриев продолжают расти - СовЭкон

Запасы пшеницы у российских аграриев продолжают расти и по состоянию на начало т.г. на 23,4% превышали показатель на аналогичный период годом ранее, тогда как на начало декабря 2016 г. указанный показатель составлял 19,5%. Об этом говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон».

При этом наиболее заметный рост запасов пшеницы в хозяйствах относительно прошлого сезона происходит на юге России. Так, в Южном ФО за декабрь они возросли со 122,2% до 128,5%, в т.ч. в Краснодарском крае со 106,9% до 121,1%, в Ростовской области – со 129,9% до 145,5%. В Северо-Кавказском ФО наличие пшеницы уже на 45,5% выше, чем год назад, против 29,5% на начало декабря, в т.ч. в Ставропольском крае – на 47%. При этом во всех указанных регионах объемы продаж хозяйствами пшеницы в декабре были ниже прошлогодних.

«Это означает, что экспортный спрос на пшеницу будет по-прежнему обеспечиваться, главным образом, за счет «южного» зерна, тогда как зерно из других регионов европейской части России будет маловостребованным, а из Сибири и Урала – невостребованным вообще», - прогнозируют эксперты.

При этом они уточняют, что рост запасов зерновой также начался и в азиатской части России. Так, в Уральском ФО за декабрь они возросли со 100,2% до 112,6%, в Сибирском – с 96,7% до 99%. При этом реализация пшеницы в данных регионах в декабре существенно упала.

«Следует уточнить, что в декабре еще продолжались закупочные интервенции. С их прекращением можно ожидать ускорение роста остатков пшеницы в Зауралье относительно прошлого сезона при соответствующем усилении их давления на цены», - говорится в сообщении.

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