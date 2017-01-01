Египет закупил крупную партию российской пшеницы

09:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Египет закупил 410 тыс. тонн пшеницы российского происхождения с поставкой 1-10 марта т.г.

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