В Украине растут цены спроса на масличный лен
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке масличного льна на текущей неделе наблюдается рост цен, обусловленный высоким спросом экспортно-ориентированных компаний на масличную.
Так, в сравнении с показателями неделей ранее цены спроса на маслосемена повысились в среднем на 150 грн/т и по состоянию на 27 января достигают 9000 грн/т СРТ. При этом перерабатывающие предприятия вследствие значительных логистических затрат озвучивают более высокие цены спроса.
Более подробную информацию о развитии ситуации на украинском рынке масличного льна читайте в выпуске информационно-аналитического журнала «АПК-Информ» от 30 января.
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