Агроновости

12:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

В Беларуси отмечается снижение спроса на семена рапса

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на белорусском рынке в январе наблюдается снижение интереса к закупкам семян рапса вследствие сложностей, возникающих у переработчиков с реализацией рапсового масла, и снижения маржинальности переработки масличной.

Так, в настоящее время темпы реализации рапсового масла оцениваются операторами рынка как невысокие, а цены спроса на продукт с середины ноября 2016 г. остаются относительно стабильными.

В то же время цены спроса на семена рапса за аналогичный период возросли более чем на 25 USD/т и по состоянию на конец января достигают 390-420 USD/т СРТ.

Более подробную информацию о состоянии белорусского рынка семян рапса читайте в номере «АПК-Информ СНГ» от 30 января.

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