Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Казахстан в январе-ноябре 2016 года экспортировал почти 2,2 млн. тонн муки

Казахстан за 11 месяцев 2016 г. поставил на внешние рынки 2,17 млн. тонн муки, что на 37,9% превышает показатель за аналогичный период 2015 г. Об этом 26 января сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz.

В частности, ключевым импортером казахстанской муки за отчетный период был Афганистан, который занял 60,9% внешних поставок РК и импортировал 1,32 млн. тонн продукции. Также Узбекистан, доля которого занимает 38,3%, закупил в 2016 г. 661,4 тыс. тонн муки.

Отмечается, что в минувшем году казахстанские производители муки из зерновых культур и смесей тонкого помола выпустили 4,03 млн. тонн продукции, что на 7,8% превышает показатель 2015 г.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий