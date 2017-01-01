Иордания объявила очередной тендер на закупку пшеницы
По информации операторов рынка, Иордания объявила тендер на закупку 25 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.
Поставка зерновой импортеру запланирована на февраль т.г.
Закрытие тендера состоится 7 февраля.
Напомним, что на предыдущем тендере страна закупила 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы у компании Casillo по цене $207,5 за тонну C&F.
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