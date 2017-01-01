Агроновости

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Поставка 1 млн. тонн российской пшеницы в Сирию может быть сорвана

Соглашение о поставке 1 млн. тонн российской пшеницы в Сирию, заключенное в октябре 2016 г., в настоящее время находится под угрозой срыва, сообщает Reuters.

Как отметила сирийская сторона, контракт на поставку указанного объема российской зерновой до сих пор не подписан по причине бюрократических проволочек.

В свою очередь, представители Минсельхоза РФ, по информации агентства, главной причиной задержки подписания контракта считают то обстоятельство, что победителем тендера выступила малоизвестная компания с небольшим опытом экспортной деятельности (Зерномир), которая, к тому же, предложила слишком низкую цену пшеницы (150 евро/т C&F).

Напомним, что по условиям тендера после открытия аккредитива Россия должна ежемесячно поставлять в Сирию по 75 тыс. тонн пшеницы.

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