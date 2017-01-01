Рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5-2% – Нацбанк
Национальный банк Казахстана прогнозирует рост экономики страны в т.г. на уровне 1,5-2%. Об этом заявил директор департамента исследований и статистики Нацбанка РК Виталий Тутушкин, сообщил 27 января портал Kazakhstan Today.
По его словам, основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен. «Стабильность цен в долгосрочной перспективе способствует долгосрочному устойчивому экономическому развитию. Национальный банк вместе с обеспечением ценовой стабильности создает условия для поддержания финансовой стабильности, смягчения влияния внешних шоков на экономику и предупреждения накопления дисбалансов в финансовой системе», – сказал директор департамента.
В.Тутушкин отметил, что при режиме инфляционного таргетирования Нацбанк устанавливает целевой уровень инфляции, достижение которого осуществляется применением инструментов денежно-кредитной политики. «Целевой уровень инфляции на 2017 г. – 6-8%, на 2018 г. – 5-7%, на 2019 г. – 4-6%, и на 2020 г. – сохранение инфляции на уровне менее 4%», – уточнил он.
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