Агроновости

14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

Индонезия повышает экспортную пошлину на пальмовое масло

Министерство торговли Индонезии приняло решение с февраля т.г. повысить экспортную пошлину на сырое пальмовое масло с действующих $3 за тонну до $18 за тонну, сообщает Reuters.

Как поясняется, данная мера обусловлена ростом прогнозной экспортной цены на продукт, которая со следующего месяца будет составлять $815,52 за тонну. При этом уточняется, что повышение указанной пошлины производится в случае, когда экспортная цена на продукцию находится в диапазоне $800-850 за тонну.

По словам представителей Индонезийской ассоциации производителей пальмового масла (GAPKI), данный шаг будет стимулировать производителей активизировать продажи пальмового масла на внутреннем рынке, в частности для производства биодизеля, но может снизить конкурентоспособность индонезийских экспортеров на мировом рынке.

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